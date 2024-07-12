بطولة ويمبلدون: حامل اللقب ألكاراس يجدد فوزه على مدفيديف

الرياص - اسماء السيد - لندن: بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب والمصنف ثالثاً عالمياً المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، للعام الثاني توالياً بعدما جدد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف الخامس في نصف النهائي 6 7 (1 7) و6 3 و6 4 و6 4 الجمعة.

وكان ألكاراس (21 عاماً) فاز على مدفيديف بالذات في الدور نفسه العام الماضي في طريقه الى إحراز لقبه الاول على العشب البريطاني.

وبلغ الإسباني رابع نهائي كبير في مسيرته الاحترافية والثاني تواليا بعد بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، حيث سيواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني أو الإيطالي لورنتسو موزيتي اللذين يلتقيان وقت لاحق.

في المقابل، فشل الروسي البالغ 28 عاماً في الثأر من خسارته أمام ألكاراس، وبلوغ النهائي للمرة الاولى في مسيرته والسابعة في بطولات الغراند سلام.

وبعدما توّج باللقب للمرة الاولى في مسيرته العام الماضي على حساب ديوكوفيتش، وصل ألكاراس إلى رابع نهائي في غراند سلام بعد أسابيع قليلة من فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، في ثالث لقب كبير له بعد الولايات المتحدة المفتوحة 2022 وويمبلدون 2023.

وهو الفوز الخامس لألكاراس في سبع مباريات جمعته مع مدفيديف، منها نصف نهائي عام 2023، بعدما خسر في الدور الثاني عام 2021. أما المواجهة الاخيرة بينهما، قبل هذه المباراة، فتعود إلى نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية حين فاز الإسباني 7 6 و6 1.

واستهل مدفيديف بصعوبة المجموعة الاولى حيث كاد أن يخسر ارساله واحتاج إلى انقاذ نقطة و7 دقائق للفوز به، قبل أن يعادل الإسباني الكفة 1 1.

وردّ الروسي بالفوز بارسالين توالياً في أول كسر على منافسه في اللقاء وتقدم 3 1، وتناوب اللاعبان على كسر ارساليهما 3 2 و4 2 ثم 5 2 لصالح مدفيديف بفضل ارساله الأول الاكثر فعالية، قبل أن يبدأ الاسباني صعوده الصاروخي ويفوز بثلاثة أشواط متتالية فارضاً التعادل 5 5 ثم 6 6، فاحتكما إلى شوط فاصل حسمه الروسي بسهولة 7 1 وبالتالي المجموعة بعد 58 دقيقة.

وهي المرة الثالثة في ويمبلدون هذا العام التي يخسر فيها حامل اللقب المجموعة الأولى.

وتبدّلت الحال في المجموعة الثانية لصالح ألكاراس، فكسر ارسال منافسه في الشوط الرابع وتقدم 3 1 ثم 4 1 مع ارتكاب مدفيديف 11 خطأ مباشراً منذ انطلاق المباراة مقابل 19 للاسباني. واستعاد مدفيديف الأمل بتقليص النتيجة إلى 2 4 ثم 3 5، قبل أن يحسم الإسباني المجموعة في صالحه 6 3 بعد 36 دقيقة.

واستهل اللاعبان المجموعة الثالثة بالفوز بارساليهما 1 1، قبل أن يعاود ألكاراس الكسر ويتقدم 2 1 ثم 3 1 فـ5 4، وحسمها بشوط نظيف 6 4 بعد 40 دقيقة.

ونجح مدفيديف في 68 في المئة من كراته الأولى مقابل 54 في المئة فقط من ألكاراس.

وتابع الإسباني فرض سيطرته فكسر ارسال الروسي في مستهل المجموعة الرابعة 1 0، قبل أن يرد الاخير التحية ويعادل الكفة 1 1 ثم 2 2 و3 3 بعد ساعتين و38 دقيقة من عمر اللقاء.