شهد سعيد: "والدة جنة قالت لي سأحبسك"

ياسر رشاد - القاهرة - علقت شهد سعيد، لاعبة منتخب مصر للدرجات، على أزمتها الأخيرة مع زميلتها جنة عليوة، بعد الواقعة الشهيرة بينهما.



وكانت شهد سعيد قد تم ضمها لتكون مع بعثة مصر المشاركة في أولمبياد باريس، على الرغن إيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية عليها بسبب واقعة تعمد اللاعبة إصابة زميلتها جنة عليوة خلال منافسات بطولة الجمهورية بالسويس في شهر أبريل الماضي.

وتحدثت شهد سعيد في تصريحات تلفزيونية، حيث قالت: "والدة جنة قامت بسبي ودعت علي وقالت لي سأحبسك".

وتابعت: "المأمور قال لها كيف تحبسي البنت، هذه رياضة، قالت له لا هذه شكل السجون ولا بد أن يتم حبسها".

وأضافت: "بالطبع تم إحالتي للنيابة العامة، وحصلت على إخلاء سبيل والمحضر تم حفظه وهي قالت عكس ذلك، لأن النيابة كانت مصدومة إنهم يريدون حبسي بسبب ذلك".

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة منعت تواجد شهد سعيد في أولمبياد باريس بعد تعمد إصابة زميلتها جنة عليوة.