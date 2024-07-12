الكازار: نهائي ويمبلدون للتنس من أهم البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كارلوس الكازار نجم التنس الاسباني والمتأهل الى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس اعرق بطولات التنس العالمية و اهم البطولات الاربع العظمى ان يوم الاحد سيكون يوما سعيدا للشعب الاسباني سواء بفوزه ببطولة ويمبلدون للرجال او فوز المنتخب الاسباني بلقب يورو 2024 بالفوز على المنتخب الأنجليزي في المباراة النهائية التي ستجمع المنتخبين على الملعب الاوليمبي في برلين .

وكان كارلوس الكازار قد نجح في التأهل الى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس لفردي الرجال بعد فوزه على الاوكراني داني ميديفيديف وينتظر الفائز من نوفاك ديكوفيتش و لورنزو موسيتي ويتطلع لتكرار فوزه بلقب ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي .

وقال كارلوس الكازار في اللقاء المعتاد الذي يجرى داخل ملعب ويمبلدون بعد نهاية مباراة الدور نصف النهائي : لا شك ان يوم الاحد سيكون يوما سعيدا للشعب الاسباني بتواجدي في المباراة النهائية و تواجد منتخب اسبانيا في المباراة النهائية لليورو .

الكازار واجه عاصفة من الاحتجاج بمجرد وصول كلماته الى الجماهير الانجليزية الموجودة في ملعب ويمبلدون في قلب لندن حيث اطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضده ليعود على الفور ويقول : لا اقول ان منتخب اسبانيا سيفوز باللقب الاوربي بكل تأكيد لكنه سيكون يوما ممتعا للغاية .

يذكر ان كارلوس الكازار يسعى لتحقيق لقبه الرابع في البطولات الاربع العظمى للتنس ( جراند سلام ) حيث حقق من قبل ثلاثة القاب .