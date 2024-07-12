وسام أبو علي يسجل الهدف الأول في شباك بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق الاهلي على نظيره بيراميدز، بهدف نظيف فى اللقاء الذى يجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

وشهدت الدقيقة 16 احراز وسام ابو على مهاجم الاهلي الهدف الاول في شباك بيراميدز ليعلن تقدم الاحمر

تشكيل الاهلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبدالفتاح، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات وطاهرمحمد، ووسام أبو على

تشكيل بيراميدز..



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي