اخبار الرياضه

وسام أبو علي يسجل الهدف الأول في شباك بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق الاهلي على نظيره بيراميدز، بهدف نظيف فى اللقاء الذى يجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

وشهدت الدقيقة 16 احراز وسام ابو على مهاجم الاهلي الهدف الاول في شباك بيراميدز ليعلن تقدم الاحمر 

تشكيل الاهلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبدالفتاح، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات وطاهرمحمد، ووسام أبو على

 

تشكيل بيراميدز..


حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا