كاراتيه المقاولون العرب يتألق باستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - اشترك لاعبو الكاراتيه بعدد ١٧ لاعب بنين وبنات من سن ٥ سنوات حتي ١٣ سنة في بطولة القاهرة المفتوحة والمقامة باستاد القاهرة الدولي، حيث حقق جميع اللاعبين المشاركين مراكز من الأول إلى الثالث على مستوى البطولة.



هذا وقد اجتاز ٣٥ لاعب ولاعبة اختبار ترقي الأحزمة والذي أشاد به الخبير الدولي المعين من قبل الاتحاد المصري للكاراتيه بأداء اللاعبين.



وقد كرم الدكتور خالد حسب الله

مدير النشاط الرياضي بنادي المقاولو العرب ونائبه إيهاب زكريا بحضور عثمان فتحي مدير فني الجهاز لفريق المقاولون و محمد حسن العمدة مدير إداري قطاع المنازلات بتكريم اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى في بطولة القاهرة المفتوحة للكاراتيه والحاصلين على الأحزمة.