اختبارات المقاولون الخارجية مستمرة في مختلف محافظات مصر

ياسر رشاد - القاهرة - واصل نادي المقاولون العرب اختباراته الخارجية حيث أقيمت اليوم في محافظة المنوفية بمدينة الباجور وفي محافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار، وقد أظهرت هذه الاختبارات نجاحًا ملحوظًا في كلتا المحافظتين، مما يؤكد تحقيق نتائج إيجابية متميزة.

وأجريت اختبارات المقاولون العرب الخارجية بمحافظتي الشرقية بمدينة فاقوس ومحافظة بني سويف بمدينة بني سويف الجديدة وشهدت اقبالا كبيرا من اللاعبين لاختيار العناصر المميزة لتأهيلهم للتصفيات بمقر النادي بمدينة نصر بالقاهرة.

فيما أقيم يوم الأربعاء الماضي الاختبارات الخارجية لمحافظتي الاسكندرية بأبو قير والمنوفية بمدينة سرس الليان والتي أجريت يومي الجمعة والسبت 28،29 يونيو للشهر السابق، وشهدت هذه التصفيات تنافسًا قويًا بين اللاعبين الناشئين وأسفرت عن اختيار مجموعة من اللاعبين المميزين تم تأهيلهم للتصفيات ٠

وتستمر اختبارات المقاولون العرب الخارجية في جميع محافظات مصر لجميع المراحل السنية من مواليد 2005 وحتى ٠2017