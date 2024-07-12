الدوري المصري.. الاهلي يتعادل ضد بيراميدز في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الاول بين الأهلي وبيراميدز بهدف لمثله، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

أهداف الشوط الاول..

تقدم وسام ابو علي بالهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقة 16، وأدرك التعادل اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 29 لينتهى الشوط الاول بينهما بنتيجة 1 ـ 1.

تشكيل الاهلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبدالفتاح، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات وطاهرمحمد، ووسام أبو على

تشكيل بيراميدز..



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ترتيب الأهلي وبيراميدز..

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة وحقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يقع بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.