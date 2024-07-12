فيستون ماييلي يدرك التعادل لبيراميدز أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أدرك فريق بيراميدز هدف التعادل في شباك الاهلي، التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

وتعادل فيستون ماييلي في الدقيقة 29 من احداث المنعطف الاول، من تمريرة رائعة تضرب دفاع الاهلي لتسكن شباك الشناوى حارس الاحمر.

وشهدت الدقيقة 16 احراز وسام ابو على مهاجم الاهلي الهدف الاول في شباك بيراميدز.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة وحقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يقع بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.