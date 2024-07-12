اللجنة الأولمبية تعلن عن تشكيل لجنة القيم لبحث أزمة شهد سعيد لاعبة الدراجات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، عن تشكيل لجنة القيم للجنة الأولمبية لبحث أزمة مشاركة شهد سعيد لاعبة المنتخب المصري للدرجات في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وجاء تشكيل لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رئيسا، وعضوية كلا من المستشار طارق أبوزيد، المستشار محمد مصطفى، المحامي هيثم علي، المحامي محمد الأسيوطي.

وتعقد لجنة القيم في اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعها غدا السبت الساعة الثانية عصرا بشأن بحث كافة التفاصيل المتعلقة بأزمة شهد سعيد لاعبة المنتخب المصري للدراجات، على أن يتم إعلان القرار النهائي يوم الأحد المقبل.

وكشف المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه سيتم الاستماع للاتحاد المصري للدراجات والتأكد من كافة بنود مدونة السلوك الأخلاقي للاتحاد المصري والاتحاد الدولي للدراجات واللجنة الأولمبية الدولية حتى يكون القرار سليم تماما من كافة جوانبه مع مراعاة لكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية واخذا بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية.

يأتي ذلك في ضوء ما تم تناوله عبر مختلف وسائل الإعلام بشأن واقعة دفع شهد سعيد زميلتها جنة عليوة أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس، وقيام الاتحاد بإيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية عليها قدرها 100 فرنك سويسري أي ما يعادل 5 ألاف جنيه مصري.