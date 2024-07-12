الأهلي ضد بيراميدز.. انطلاق صافرة أحداث المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منذ لحظات صافرة احداث مباراة الاهلي وبيراميدز، التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.
تشكيل الاهلي..
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: خالد عبدالفتاح، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد
الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق
الهجوم: حسين الشحات وطاهرمحمد، ووسام أبو على
تشكيل بيراميدز..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد سامي
خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي
خط الهجوم: فيستون ماييلي