"شقيقتها قامت بسبي".. شهد سعيد تتحدث عن حقيقة تعمدها إصابة جنة عليوة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نفت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدرجات، كل ما نسب إليها من قبل زميلتها جنة عليوة، بأنها تعمدت إسقاطها خلال سباق بطولة الجمهورية للدراجات وإصابتها.

وقالت شهد في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "تأهلت رسمياً إلى أولمبياد باريس في 15 أبريل 2024، والواقعة حدثت يوم 28 من الشهر ذاته، بعد إعلان تأهلي رسمياً إلى أولمبياد باريس، وبطولة الجمهورية غير مؤهلة للأولمبياد فما هو الدافع لدي لإسقاطها؟".

وأضافت: "كل ما قيل من قبل جنة غير صحيح، شقيقتها هي التي قامت بسبي في نهاية السباق، ولم أقصد إيزائها،لأني سندت عليها بعد اختلال توازني، ولم أتمكن من الوقوف بسبب السرعة العالية، بعد الانتهاء من السباق، رجعت أطمئن عليها، ولكن كان قد تم نقلها بعربة الإسعاف".

واختتمت شهد تصريحاتها: "المدرب الخاص بي ذهب للوقوف معها والاطمئنان عليها، ومدربين جنة رفضوا ذلك".

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