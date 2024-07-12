"مكانك بين المجرمين".. شهد سعيد تكشف كواليس ما حدث في سباق الجمهورية للدراجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدرجات، كواليس ما حدث معها عقب انتهاء سباق الجمهورية للدراجات في أبريل الماضي، واتهامها بتعمد إسقاط زميلتها جنة عليوة وإصابتها.

وقالت جنة في تصريحات عبر قناة "إن بي سي مصر": "ما قامت به جنة واتهامي بتعمد إيذائها والشروع في القتل، فهو أمر ليس له أي علاقة بالرياضة، ومن الموارد حدوث أي شئ في لعبة الدرجات".

وأضافت: "عقب نهاية السباق وجدت الكثير من رجال الشرطة، وما يقرب من 5 عربيات شرطة، يرغبون في ذهابي معهم، وقالوا لي أن الأمر سينتهي وسأذهب معهم لكي نتصالح، وذهبت بالفعل انا والمدرب الخاص بي إلى قسم الشرطة".

وتابعت: "كيف تعاني جنة من كسر في الترقوة وفقدان للذاكرة بسبب الحادث كما أشرت، وهى ظلت معي في قسم الشرطة لأكثر من 5 ساعات، وطلعنا معاً إلى الدور الخامس، وحكت تفاصيل الواقعة بشكل طبيعي".

واختتمت شهد تصريحاتها: "حاولت تقبيل رأس جنة والاعتذار لها، ولكنها رفضت هذا، وقالت لي ابعدي عني مكانك بين المجرمين".

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