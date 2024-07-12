شهد سعيد تتحدث عما حدث معها بعد أزمتها مع جنة عليوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث شهدت سعيد لاعبة منتخب مصر للدرجات، عن العقوبات التي تعرضت لها، بعد أزمتها الأخيرة مع جنة عليوة لاعبة منتخب مصر للدرجات.

وقالت شهد سعيد في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "حصلت على عقوبة مضاعفة من قبل الاتحاد المصري للدراجات، وحاولت اتواصل مع جنة للتصالح معها ولكنها لم توافق، ورفضت أيضاً الحصول على تكاليف العلاج والعمليات التي تقول إنها قامت بها، بعد عرض الاتحاد المصري عليها تحمل تكاليف علاجها بشكل كامل".

وأضافت: "تم توقيع ثلاثة عقوبات علي، حيث تم شطبي من السباق، وقفي محلياً لمدة عام، بالإضافة إلى غرامة مالية 100 ألف فرانك سويسري، ما يعادل 5 آلاف مصري، وهذه العقوبات لاتطبق دولياً أو في الأولمبياد".

وتابعت: "المحضر الذي تم تحريره من قبل جنة عليوة ضدي، تم حفظه".

واختتمت شهد تصريحاتها: "كل ما حدث كان بدون قصد، ولم يقل المدرب لي أن أفعل ذلك كما تقول، ولكني أعتذر لها وأقول لها "حقك عليا".

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