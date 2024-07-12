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تركي آل الشيخ يثير الجدل.. وإبراهيم فايق يرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، تركي آل الشيخ، منشورا عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" مبهم ومثير للجدل، ليرد عليه الإعلامي إبراهيم فايق.

ونشر تركي آل الشيخ: "، هيما"، ورد عليه إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي: "أبو ناصر، باقي شوية، متحرقش عليا".

الجدير بالذكر أن إبراهيم فايق يقدم برنامج "الكورة مع فايق" عبر قناة "إم بي سي مصر 2".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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