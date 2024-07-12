"3 رباط صليبي وكدمات شديدة".. أزمة جديدة في لعبة الدراجات مع مدرب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداول منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاعب المنتخب القومي المصري للترايثلون (سباحة - دراجات - ركض)، عمر علاء الدين عبد الحميد، يحكي عن أزمته مع مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث.

وجاء نص المنشور المنقول عن اللاعب كالتالي: "أنا اللاعب عمر علاء الدين عبدالحميد لاعب بالمنتخب القومي المصري للترايثلون (سباحة - دراجات - ركض) ومصنف أول على مصر (تحت 23 سنة) لمدة عامين متتاليين (2021-2022) و (2022-2023) و حاصل علي العديد من البطولات المحلية والدولية، وحاولت التأهل لأولمبياد باريس القادمة 2024".

وأضاف: "إلا أنه وبتاريخ 6-4-2023 كنت متواجد في تدريب الدراجات داخل استاد القاهرة الدولي والمصرح به لتدريب المنتخب المصري للعبة لأداء تماريني (الدراجات)؛ وأثناء ركوبي الدراجة وجدت سيارة كانت تُسير عكس الاتجاه المخصص لها وقبل قربها لي أشرت لها للتوقف حتى لا تصطدم بي".

وواصل: "وبسبب رعونته وعدم احترازه وسرعته الفائقة صدمني قائد السيارة بقوة بواجهتها مما أدى إلى سقوطي على بعد مسافة 4 أمتار تقريباً أرضاً بعد ارتفاعي عنها لشدة الصدمة بالدراجة خاصتي وإصابتي بإصابات بالغة وحدوث تلفيات بدراجتي بالكامل".

وأردف: "ومالك وقائد السيارة هو المدرب ياسر عصر مدرب منتخب مصر للفروسية وأيضاً مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث، وعلى إثر وقوع الحادث حضر الإسعاف وتم نقلي للمستشفى بحضور شهود على الواقعة، وقام المدرب ياسر عصر الاتصال برئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب، والذي بدوره اتصل بوالدي وتوعد أنه سوف يتكفل بكافة مصاريف الحادث؛ وهي مصاريف علاجي لإصابتي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي والرباط الداخلي للركبة وكدمات شديدة بعظام الركبة التي مازالت موجودة حتى الآن".

وأتم: "وبناء على ذلك استلزمت تأجيل إجراء الجراحة اللازمة، وما أصابني من أضراراً معنوية بسبب تعطيلي عن مشوار التأهل للاولمبياد، وتعهد ايضاً بتعويضي عن تدمير الدراجة خاصتي التي تُقدر ثمنها بمبلغ مائة ألف جنيه مصري، واتفقت معه ودياً على عدم تحرير محضر بسبب سيره عكس الاتجاه وصدمي، وما أحدثه من إصابات بالغة والتي مازلت أُعاني منها حتى الآن مقابل التزامه الأخير، إلا أنه تنصل عن التزامه ووعده لي بتكفله بكافة المصاريف رغم تعريض حياتي للخطر والتي كان من الممكن أن يُنهيها بسبب خطئه".

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