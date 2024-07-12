"تم تدميري نفسياً".. شهد سعيد تكشف معاناتها بسبب أزمتها مع جنة عليوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أوضحت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدرجات، تعرضها لمشاكل نفسية بسبب ما تعرضت له خلال الأيام الماضية، بشأن أزمتها مع جنة عليوة.

وقالت شهد في تصريحات عبر قناة "إن بي سي مصر": "ليس لدي علم حول حقيقة إذا كان هناك خلاف بين المدرب الخاص بي وبين جنة من قبل، ولكنها تحدث أن المدرب يأخذ كل اللاعبين من الصيد، وأنا لست من الصيد، فأنا من الفيوم وجنة من أكتوبر والمدرب من الصيد".

وأضافت: "المدرب يختار الأفضل، وجميع لاعبي المنتخب ليسوا من الصيد كما قيل".

وتابعت: "نجحت في الحصول على تحطيم الرقم العربي والأفريقي في سباق الـ 500 متر، وشرف لي التأهل إلى الأولمبياد وتمثيل مصر، وإذا كانت جنة مكاني كنت أتمنى لها كل خير".

واختتمت شهد تصريحاتها: "تم تدميري نفسياً من قبل شهد، وجعلت كرامتي في الأرض".

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