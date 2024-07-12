جماهير الأهلي تدعم محمود الخطيب من مدرجات ستاد القاهرة بهذه الطريقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة داخل مدرجات "ستاد القاهرة" لمتابعة مباراة الفريق أمام بيراميدز في الدوري، على دعم محمود الخطيب رئيس النادي، بعد عودته من رحلة علاجية خارج مصر.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة داخل المدرجات، كتب عليها: "حمد لله على السلام يا بيبو".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز حالياً، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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