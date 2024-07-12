مفاوضات قديمة قبل تعيين حسام حسن .. تفاصيل عرض مصري مفاجئ لإقناع مدرب فرنسي شهير لتدريب الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف موقع "فوت ميركاتو" أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قد تلقى عرضا لتدريب منتخب مصر خلفا لحسام حسن الذي عين مديرا فنيا لـ"الفراعنة" منذ بضعة أشهر فقط.

وأكد الموقع الفرنسي، أن رينارد الذي أعلن أنه سيترك منصبه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب فرنسا للسيدات مع نهاية الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس خلال الفترة بين 26 يوليو الجاري و11 أغسطس المقبل، قد تلقى عرضين للعودة للعمل في القارة الإفريقية، من منتخبي نيجيريا ومصر أملا في الحصول على خدماته بعد نهاية مشواره مع سيدات فرنسا.

وبحسب التقرير، فإن العرضين يقضيان بحصول رينارد على راتب سنوي يبلغ مليوني يورو.

وأكد "فوت ميركاتو"، أن هناك اهتماما من منتخب ثالث في إفريقيا للحصول على خدمات رينارد، لكن لم يصل له عرض رسمي حتى الآن، وسوف يناقش المدرب مصيره بشكل نهائي بعد مشاركته في أولمبياد باريس.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب "الفراعنة"، خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا في فبراير الماضي.

في المقابل، تولى جورج فينيدي قيادة منتخب نيجيريا في مايو الماضي.

وسبق لرينارد أن حقق نجاحات كبيرة في إفريقيا حيث توج بكأس أمم إفريقيا مع زامبيا وكوت ديفوار وقاد المغرب إلى بلوغ نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

كما حقق المدرب الفرنسي ثاني أفضل مشاركة للمنتخب السعودي في تاريخ كأس العالم، وذلك في نسخة "قطر 2022" عندما فاز على الأرجنتين (2-1)، قبل الخسارة بصعوبة أمام المكسيك وبولندا.

يقصد به التفاوض القديم

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن ما نشر بأحد المواقع الفرنسية عن المفاوضات مع رينارد يقصد به التفاوض القديم قبل تولي حسام حسن مسئولية منتخب مصر.

وأكد الاتحاد عبر مركزه الإعلامي أنه لم يتم التفاوض مجددا مع أحد المدربين، في ضوء احترام التعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

ويتابع الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، لاعبى المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس للحكم عليهم وتصعيد المميزين إلى المنتخب الأول، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين حسام عبد المجيد ومحمد حمدى ومحمد مغربى ومحمد شحاتة وأسامة فيصل ومصطفى سعد ميسى، فيما كان العميد استدعى بالفعل من قبل للمنتخب الأول الثنائى كوكا وإبراهيم عادل.

وينتظم المنتخب الوطني الأول في معسكره المقبل خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا.