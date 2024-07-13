وسام أبو علي يتعادل للأهلي أمام بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - نجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في مرمى بيراميدز لتصبح النتيجة 2-2، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء باستاد القاهرة.

ونجح أبوعلي في تسجيل الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، والتي احتسبت لصالح حسين الشحات على محمد حمدي مدافع بيراميدز.

ونجح سامي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد عرضة من محمد الشيبي ليحولها برأسه في مرمى الشناوي.

حسم التعادل الإيجابي 1-1 الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وبيراميدز، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.. بدأت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء باستاد القاهرة.

ونجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الأول للأهلي بعد تمريرة سحرية من حسين الشحات ليضعها في المرمي الخالي في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، وعادل فيستون ماييلي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 24، بعد انفراده بمرمى محمد الشناوي.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة بيراميدز، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:

رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - خادل عبد الفتاح - كريم فؤاد

خط الوسط:

مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق

خط الهجوم:

حسين الشحات - وساك أبو علي - طاهر محمد طاهر

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 14 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.