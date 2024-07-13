إنبي يحقق مراكز متقدمة مع منتخب مصر في بطولة تنس الطاولة الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح قطاع الناشئين بنادي إنبي في لعبة تنس الطاولة في تحقيق مراكز متقدمة مع منتخب مصر خلال الفترة القليلة الماضية.

جاء ذلك خلال بطولة البطولة الدولية للشباب WTT Youth Contender Benghazi 2024 والتي أقيمت خلال الفترة من 1 وحتي 4 يوليو الجاري ببنغازي - ليبيا.

واستطاع الثنائي إياد محمود الآوز و أحمد محمود لاشين من حصد مراكز متقدمة مع منتخب مصر في هذه البطولة الدولية

وقدم الآوز ولاشين مباريات مميزة وقوية مع منتخبنا الوطني خلال منافسات البطولة والتى أختتمت بمساهمة اللاعبان في تحقيق المراكز التالية :-

إياد محمود الآوز

المركز الاول فردي تحت سن ١٣ سنة

المركز الثاني فردي تحت سن ١٥ سنة

المركز الثالث زوجي تحت سن ١٣ سنة

احمد محمود لاشين

المركز الثالث فردي تحت سن ١١ سنة.