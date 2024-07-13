"قاضية جديدة".. قفشة يقود الأهلي لفوز مثير على بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقدم وسام ابو علي بالهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقة 16، وأدرك التعادل اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 29 لينتهى الشوط الاول بينهما بنتيجة 1 ـ 1.

وسجل أحمد سامي هدف بيراميدز برأسية بعد عرضية متقنة من جانب المغربي محمد الشيبي في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الثاني.

وكان حسين الشحات قد سقط داخل منقطة الجزاء بعد عرقلة من جانب محمد حمدي لاعب بيراميدز ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأحمر ويسجلها وسام أبو علي في الدقيقة 63.

وعلى طريقة قاضية نهائي دوري أبطال أفريقيا “نهائي القرن”، سجل محمد مجدي قفشة هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 86 من عمر المباراة ليقتنص المارد الأحمر فوزا ثمينا في الدوري المصري.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة وحقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 57 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

فيما يقع بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر في مباراتين وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

تشكيل الاهلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبدالفتاح، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات وطاهرمحمد، ووسام أبو على

تشكيل بيراميدز..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي