مدرب بيراميدز: نتمنى تعثر الأهلي في مبارياته المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - تمنى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، أن يتعثر الأهلي في أحد المباريات المقبلة قبل مباراتهم التي ستجمع بينهم بعد 10 أيام.

وسقط بيراميدز أمام الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

قال كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز في تصريحات بعد المباراة:

المواجهة الثانية مع الأهلي بعد ١٠ ايام ولدينا مباريات كبيرة في الدوري ومن الممكن أن يتعثر الأهلي في بعض الماتشات المقبلة.

وتابع مدرب بيراميدز: أنا واثق في لاعبي الفريق والأداء الذي في المباريات المقبلة في الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة 17 المؤجلة.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي يوم الاثنين الموافق 22 يوليو الجاري في الجولة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة من 28 مباراة، فيما يأتي الأهلي خلفه في الوصافة برصيد 60 نقطة من 24 لقاء خاضه.