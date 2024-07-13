الأهلي يوقف سلسة الفوز المتتالي لـ بيراميدز بعد وصوله لـ14 مباراة

ياسر رشاد - القاهرة - توقفت سلسلة الانتصارات لفريق بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 3-2.

كان بيراميدز يسير بخطى ثابتة بعدما وصل إلى الانتصار في 14 مباراة متتالية، قبل أن يسقط أمام الأهلي.

خسر بيراميدز أمام الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان بيراميدز حقق 14 انتصار متتالي في الدوري بدأت في أبريل الماضي بعد الفوز الجونة بنتيجة 4-0، آخرها كان أمام الاتحاد السكندري بعد الانتصار عليه برباعية نظيفة.

يحتل بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة بعد خوضه 28 مباراة، ويأتي الأهلي خلفه ب60 نقطة في الوصافة بعد لعبه 24 لقاء.