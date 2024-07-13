الأهلي يقترب من بيراميدز في صدارة ترتيب الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم.



واستطاع المارد الأحمر أن يقتنص ثلاث نقاط غالية في مشواره نحو حصد لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز - 68 نقطة - 28 مباراة.

2- الأهلي - 60 نقطة - 24 مباراة.

3- المصري - 51 نقطة - 29 مباراة.

4- مودرن سبورت - 47 نقطة - 29 مباراة.

5- الزمالك- 44 نقطة - 25 مباراة.

6- سموحة- 42 نقطة - 28 مباراة.

7- إنبي- 42 نقطة - 29 مباراة.

8- زد - 41 نقطة - 27 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا - 41 نقطة - 29 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 38 نقطة - 30 مباراة.

11- طلائع الجيش - 35 نقطة - 30 مباراة.

12- البنك الأهلي - 33 نقطة - 29 مباراة.

13- الجونة - 32 نقطة - 30 مباراة.

14- الإسماعيلي - 31 نقطة - 30 مباراة.

15- فاركو - 29 نقطة - 30 مباراة.

16- بلدية المحلة - 23 نقطة - 29 مباراة.

17- المقاولون العرب - 20 نقطة - 28 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 30 مباراة.