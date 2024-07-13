القنوات الناقلة للسوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المستشار السعودي تركي آل الشيخ عن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، ضمن فاعليات موسم الرياض 2024.



ومن المقرر أن يُلعب السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في السابع والعشرون من سبتمبر المقبل.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي، فيما توج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمواجهة السوبر الإفريقي

تُنقل مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وأيضًا قناة mbc مصر المفتوحة، وذلك بعدما أعلن المستشار السعودي عن ذلك.

ومن المقرر أن تكون هذه المواجهة بين قطبي الكرة المصرية هي الثانية، بعد نهائى كأس مصر شهر أبريل الماضي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

