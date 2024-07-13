تحديد موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الأفريقي التي ستجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وكان الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي بينما فاز الزمالك بالكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

ونشر "كاف" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "x": "الرياض تستضيف كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك".

ومن جانبه أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن موعد إقامة المباراة في يوم 27 سبتمبر المقبل.

وأوضح آل الشيخ، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين شركة صلة التي تمثل موسم الرياض، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لإقامة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وتابع: " المباراة كجزء من فعاليات موسم الرياض 2024، في 27 سبتمبر المقبل، وسيعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مكان المباراة وموعد انطلاقها في الوقت المناسب.