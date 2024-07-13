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رئيس نادي الخلود السعودي: نتفاوض لضم ديانج وكهربا.. وأتمنى التعاقد مع زيزو

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد الخليفة رئيس نادي الخلود السعودي أن النادي يتفاوض مع أكثر من لاعب في ، مضيفا أنه يتمنى التعاقد مع لاعب مثل زيزو نجم الزمالك.

وأكد الخليفة أن نادي الخلود يتفاوض مع الأهلي لضم المالي آليو ديانج و محمود عبد المنعم كهربا، بالإضافة لأكثر من لاعب في الدوري المصري.

أضاف الخليفة في تصريحات تلفزيونية: حتى الآن لم يتم شيء رسمي باعارة آليو ديانج إلى الخلود و عندما تتم الصفقة سيتم الاعلان عنها من خلال الاهلي او من خلالنا.

وواصل رئيس نادي الخلود : توجد مفاوضات مع عدد من اللاعبين في الدوري المصري ومن بينهم ثنائي الأهلي محمود كهربا وأليو ديانج.

وتابع: أتمنى أن ينضم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لصفوف الخلود فهو بمثابة الجوهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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