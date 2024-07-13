رئيس نادي الخلود السعودي: نتفاوض لضم ديانج وكهربا.. وأتمنى التعاقد مع زيزو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد الخليفة رئيس نادي الخلود السعودي أن النادي يتفاوض مع أكثر من لاعب في الدوري المصري، مضيفا أنه يتمنى التعاقد مع لاعب مثل زيزو نجم الزمالك.

وأكد الخليفة أن نادي الخلود يتفاوض مع الأهلي لضم المالي آليو ديانج و محمود عبد المنعم كهربا، بالإضافة لأكثر من لاعب في الدوري المصري.

أضاف الخليفة في تصريحات تلفزيونية: حتى الآن لم يتم شيء رسمي باعارة آليو ديانج إلى الخلود و عندما تتم الصفقة سيتم الاعلان عنها من خلال الاهلي او من خلالنا.

وواصل رئيس نادي الخلود : توجد مفاوضات مع عدد من اللاعبين في الدوري المصري ومن بينهم ثنائي الأهلي محمود كهربا وأليو ديانج.

وتابع: أتمنى أن ينضم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لصفوف الخلود فهو بمثابة الجوهرة.