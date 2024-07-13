رئيس لجنة الحكام السابق: ركلة جزاء حسين الشحات ليست صحيحة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رئيس لجنة الحكام السابق وجيه أحمد، صحة ركلة جزاء حسين الشحات في مباراة الأهلي أمام بيراميدز في قمة الدوري المصري.

وحقق الأهلي فوزاً مهماً أمام نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وقال أحمد خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، إن ركلة جزاء حسين الشحات والتي جاء منها الهدف الثاني والتعادل غير صحيحة.

وأضاف، مدافع بيراميدز لم يلمس مهاجم الأهلي، لكن حسين الشحات وضع قدمه، وكان لابد من تدخل الفار

حقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة وحقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 57 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.