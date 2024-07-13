كولر يوجه الشكر لمسؤولي ستاد القاهرة بعد الفوز على بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أرضية ستاد القاهرة، على خلفية فوز المارد الأحمر على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وكان كولر قد انتقد سوء أرضية ستاد القاهرة خلال الفترة الماضية، بعدما شهدت الأرضية الخاصة به لمشاكل فنية.

وتحدث كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز، حيث قال: "بالفعل، لقد انتقدت استاد القاهرة ولكن اليوم واضح أنهم عملوا جيدًا على الملعب وأحب أشكر كل الناس الذين عملوا في الأيام الماضية من أجل تحسينه".

وتابع: "لقد بدأنا مواجهة بيراميدز بشكل جيد أول 20 دقيقة، وتلقينا هدفًا بالخطأ وبدأت المباراة تبتعد عن أيدينا".

وأضاف: "بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين من أجل تحسين الأداء واللاعبين أظهروا شخصية كبيرة، وجميع اللاعبين أدوا أقصى ما لديهم".

وأكمل: "بعدما تلقينا الهدف الثاني نجحوا اللاعبين في العودة مرة أخرى، وأنا لم أكن منفعلاً خلال اللقاء".

وأكمل: "هذه من أهدى المواجهات التي مرت عليّ، لم أنفعل ولكن يمكن أن يكون حدث هذا في فرصة أو فرصتين، ولكن أرى أن الحكم لم يؤثر على نتيجة اللقاء".