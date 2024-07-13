صراع دولي ثلاثي بسبب لامين يامال

ياسر رشاد - القاهرة - من المقرر أن يعزز تألق لامين يامال في بطولة أوروبا الجارية كرة القدم في غينيا الاستوائية ، حسب اتحاد كرة القدم في البلاد.

لامين يامال

يلعب اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، والذي أذهل العالم بعروضه في بطولة أوروبا التي تقام في ألمانيا، مع منتخب إسبانيا على الرغم من أن والدته من غينيا الاستوائية وأب مغربي.

ولد اللاعب في برشلونة ، حيث نشأ ويأتي من خلال أكاديمية لا ماسيا لأبطال أوروبا خمس مرات ، والذي اختتم معه مؤخرا موسمه الأول في العمل.

قال فينانسيو توماس ندونج ميشا ، رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد (غينيا الاستوائية) ، لبي بي سي سبورت أفريكا :"على الرغم من أن لامين لا يلعب لغينيا الاستوائية ، فإننا نحمله قريبا جدا في قلوبنا ونعتقد أنه سيفعل أشياء كثيرة لكرة القدم الاستوائية".

أضاف ندونج ميشا: "نحن نستمتع بأدائه الاستثنائي في بطولة أوروبا ، بالإضافة إلى الموسم الرائع مع نادي برشلونة. " لديه جذورنا، وهذا يدل على أننا بلد لاعبي كرة قدم جيدين».

تم تكليف يامال بمواقف الكرة الميتة، لدولة كرة قدم أوروبية كبرى على الرغم من صغر سنه ، وقد أظهر يامال قدرته الشاملة بهدفه المذهل ضد فرنسا وتمريراته الحاسمة في المباريات ضد كرواتيا وجورجيا وألمانيا.

ومن المقرر أن يلعب النهائي ضد إنجلترا يوم الأحد ، بعد يوم من بلوغه 17 عاما ، مما يجعله أصغر لاعب يخوض نهائيا في بطولة أوروبا أو كأس العالم.

بيليه هو أصغر لاعب يلعب في نهائي كأس العالم. كان عمره 17 عاما و 249 يوما عندما لعب في انتصار البرازيل 5-2 على السويد في نهائي عام 1958 ، عندما سجل هدفين.

سيكون من الصعب للغاية التغلب على سجل يامال كأصغر هداف في يورو (16 عاما و 361 يوما). وكذلك إنجازاته في برشلونة - الذي هو أصغر لاعب يبدأ مباراة في الدوري (16 عاما و 38 يوما) - وفي الدوري الإسباني ، حيث يعد أصغر هداف في التاريخ (16 عاما و 87 يوما).

"إنه لا ينسى جذوره"

غينيا الاستوائية هي دولة مقسمة إلى قسمين ، حيث تقع العاصمة مالابو في إحدى مناطق جزرها بينما أكبر مدينة في قسم البر الرئيسي الأفريقي هي باتا ، حيث ولدت والدة يامال.

وجدت طريقها في النهاية إلى إسبانيا حيث كانت تعمل نادلة عندما التقت بوالده ، الذي انفصلت عنه منذ ذلك الحين.

وبينما تعيش والدته وجدته في برشلونة، لا تزال بقية عائلة يامال في غينيا الاستوائية، البلد الذي وصل إلى مراحل خروج المغلوب في آخر نسختين من كأس الأمم الأفريقية على الرغم من مكانته الصغيرة.

قبل ثلاث سنوات، حاول اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم (Feguifoot) تأمين خدمات الجناح للفريق الذي يحتل حاليا المرتبة 89 من قبل الفيفا، فقط ليكتشف أنه كان متأخرا بفارق كبير عن إسبانيا، التي تلعب مع إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا يوم الأحد.

وأوضح ندونغ ميخا: «اتصلنا بالعائلة في عام 2021 لكن التقدم مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان عميقا جدا، لكننا حاولنا ، لأنني صديق جيد للعائلة بالصدفة - وخاصة الجد - وكان جميع أفراد الأسرة يتحدثون عن الطفل، ثم كان هناك أيضا المغاربة الذين لاحقوه... لكن الإسبان هزمنا".

وكشف فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، كيف انتهت محاولاتهم لتأمين يامال العام الماضي بالهزيمة، بالنظر إلى رغبة المراهق القوية في اللعب لإسبانيا.

ومع ذلك، لا يزال كلا البلدين الأفريقيين قريبين من قلب يامال - كما يتضح من وجود أعلامهما الوطنية على حذاء كرة القدم الذي تبهر قدميه.

أضاف ندونغ ميشا "هذا يدل على أنه على الرغم من أنه يلعب لإسبانيا ، إلا أنه لا ينسى جذوره الاستوائية" .