عبدالناصر زيدان: مدرب بيراميدز ساعد الأهلي في حسم المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، ساعد الأهلي على الفوز و الإقتراب من التتويج بالدوري.

وأضاف زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه«ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، أن المدرب احترم الأهلي كثيراً وكان واضح كثيرا خلال المباراة.

وأكمل، أن المدرب كان تائها خلال المباراة ولم يضيف فنيا أي جديد طوال الـ90 دقيقة.

حقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقدم وسام ابو علي بالهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقة 16، وأدرك التعادل اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 29 لينتهى الشوط الاول بينهما بنتيجة 1 ـ 1.

وسجل أحمد سامي هدف بيراميدز برأسية بعد عرضية متقنة من جانب المغربي محمد الشيبي في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الثاني.

وكان حسين الشحات قد سقط داخل منقطة الجزاء بعد عرقلة من جانب محمد حمدي لاعب بيراميدز ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأحمر ويسجلها وسام أبو علي في الدقيقة 63.

وعلى طريقة قاضية نهائي دوري أبطال أفريقيا “نهائي القرن”، سجل محمد مجدي قفشة هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 86 من عمر المباراة ليقتنص المارد الأحمر فوزا ثمينا في الدوري المصري.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة وحقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 57 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.