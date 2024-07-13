السعودية تستضيف السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الدولة التي ستستضيف بطولة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي، بينما توج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكدت تقارير صحفية أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يستقر على إقامه كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي المصري ومواطنه الزمالك فى المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تكون هذه المواجهة بين قطبي الكرة المصرية هي الثانية، بعد نهائى كأس مصر شهر أبريل الماضي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استقر على أن يكون موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في السابع والعشرون من سبتمبر المقبل.