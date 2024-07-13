كولر: قدر الأهلي التعامل مع الإصابات

ياسر رشاد - القاهرة - علق مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تعرض المارد الأحمر لإصابات كثيرة خلال الفترة الأخيرة.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/2، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي مساء أمس الجمعة.

وتحدث كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عن الإصابات وتلاحم المباريات، حيث قال: "بالتأكيد، قدر الأهلي التعامل مع الإصابات والمباريات، ولكن لدينا قائمة كبيرة نستطيع الاعتماد عليها".

وتابع: "كل اللاعبين نبحث ونحاول تجهيزهم حتى نستطيع إكمال الموسم".

وأردف: "خلال شهرين ماضيين ونحن نلعب كل 3 أيام مباراة، وهذا أمر أول مرة أراه في حياتي".

وأكمل: "صعب للغاية، على عكس المنافس الذي لا يعاني من هذا المشكلة ولديهم الفرصة من أجل الراحة".