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تركي آل شيخ: سعداء لاستضافة السوبر الأفريقي بين عملاقين مثل الأهلي والزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن توصله لإتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة موتسيبي، لإستضافة السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك في الرياض.

وتقام مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في 27 سبتمبر القادم، بشكل رسمي.

وأكد تركي آل الشيخ أنهم سعداء لاستضافة بطولة كأس السوبر الأفريقي الذي يعد أحد أهم البطولات في القارة الأفريقية، ويجمع بين إثنين من عمالقة كرة القدم من بلدنا الشقيقة مصر، الأهلي والزمالك، ونتطلع لمباراة تنافسية.

بينما أكد موتسيبي أن الشراكة بينهم وبين المملكة العربية على العلاقة الممتازة، والالتزام المتبادل بين الطرفين، متحمسون لمباراة السوبر بين أكثر ناديين شعبية ونجاحا في أفريقيا

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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