كولر: الأهلي أكثر فريق يلعب كرة على الأرض في إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن المارد الأحمر يعد أكثر الفرق لعبًا للكرة على الأرض في إفريقيا.



واستطاع الأهلي تحقيق فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم.

ورد كولر ساخرًا على سؤال حول إمكانية لعب الأهلي الكرة الإسبانية، فقال: "في البداية، إسبانيا لم تتوج بلقب كأس أمم أوروبا حتى الآن".

وتابع: "أظن أن الأهلي أكثر فريق يلعب كرة على الأرض يمكن في إفريقيا، إلى جانب أنه لابد أن يكون هناك تنوع حسب المنافس وطريقة لعبه، لدينا رغبة في اللعب أكثر على الأرض".

وأكمل: "في حال لعبت على الأرض لمدة90 دقيقة، فمن الممكن ألا أصل للمرمى".

وأردف:"هناك مباريات كنا ننقل الكرة على الأرض دقيقتين ونصف، وهذا يكون على حسب المنافس، لأن ممكن يكون في منافس لا يسمح لك بذلك".

واختتم: "بالطبع أبحث عن جعل الفريق يلعب في كل الأنماط من أجل مجاراة المنافس، وهناك مواجهات نمتلك فيها استحواذ كبير على الكرة لذلك نعطى اللاعبين فرصة للتنوع وهذا ما تفعله إسبانيا".