في 22 عاما ..سجل حافل للكرة الاسبانية مع الانتصارات والبطولات

ياسر رشاد - القاهرة - تمتلك المنتخبات والاندية الاسبانية سجلا حافلا مع البطولات والالقاب خاصة في الفترة منذ عام 2002 وحتى 2024 حيث حققت الكرة الاسبانية 26 لقبا متنوعا سنستعرضها سويا قبل المواجهة الكبرى على اللقب الاوربي التي ستجمع منتخب أسبانيا مع منتخب أنجلترا في نهائي اليورو على الملعب الاوليمبي ببرلين .

فعندما نتحدث عن البطولات مثل كأس العالم و البطولة الاوربية و دوري أبطال اوربا و الدوري الاوربي لعبت الاندية والمنتخبات الاسبانية 26 مباراة نهائية انتهت جميعا بفوز الطرف الاسباني دون اي خسارة سوى لاندية اسبانية من اندية اسبانية اخرى في نهائي أسباني خالص حيث كانت اخر خسارة تكبدتها الكرة الاسبانية في احد النهائيات الكبرى عام 2001 عندما فاز ليفربول الانجليزي على الافيس الاسباني بنتيجة 5 / 4 في المباراة النهائية لبطولة كأس الأتحاد الاوربي في ذلك الوقت وفي نفس العام خسر فالنسيا الاسباني نهائي دوري أبطال اوربا امام بايرن ميونخ الالماني بركلات الترجيح لكن بعدها انطلق قطار الانتصارات الاسبانية ولم يتوقف ابدا .

1 - نهائي دوري أبطال اوربا 2002 وانتصار ريال مدريد على بايرليفركوزن الالماني بهدفين لهدف على ملعب هامدن بارك بأسكتلندا والهدف التاريخي للنجم الفرنسي زين الدين زيدان .

2 - نهائي كأس الاتحاد الاوربي 2004 وفالنسيا يهزم اوليمبيك مارسيليا بهدفين مقابل لاشىء .

3 - نهائي كأس الأتحاد الاوربي 2006 و فوز أشبيلية الكاسح على ميدلسبره الانجليزي بأربعة اهداف مقابل لاشىء .

4 - نهائي دوري أبطال اوربا 2006 وفوز برشلونة على ارسنال الانجليزي بهدفين مقابل لاشىء .

5 - نهائي كأس الاتحاد الاوربي 2007 وفوز أشبيلية على أسبانيول بركلات الترجيح .

6 - نهائي يورو 2008 وفوز منتخب أسبانيا باللقب بعد الفوز على المانيا بهدف مقابل لاشىء .

7 - نهائي دوري أبطال اوربا 2009 وفوز برشلونة على مانشيستر يونايتد بهدفين مقابل لاشىء في ملعب روما الاوليمبي .

8 - نهائي الدوري الاوربي 2010 وفوز اتلتيكو مدريد بهدفين لهدف على فولهام الانجليزي .

9 - نهائي كأس العالم 2010 وفوز منتخب أسبانيا باللقب بعهد الفوز على منتخب هولندا بهدف أنيستا التاريخي في جوهانسبرج .

10 - نهائي دوري أبطال اوربا 2011 وفوز برشلونة على مانشيستر يونايتد بثلاثة اهداف لهدف على ملعب ويمبلي .

11 - نهائي الدوري الاوربي 2012 وفوز أتلتيكو مدريد بثلاثة اهداف على اتلتيكو بيلباو .

12 - يورو 2012 وفوز منتخب أسبانيا باللقب بعد الفوز على منتخب إيطاليا بأربعة اهداف مقابل لاشىء .

13 - نهائي الدوري الاوربي 2014 وفوز أشبيلية باللقب بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي بركلات الترجيح .

14 - نهائي دوري أبطال اوربا وفوز ريال مدريد باللقب بعد الفوز على اتلتيكو مدريد .

15 - نهائي الدوري الاوربي 2015 وفوز أشبيلية باللقب بعد الفوز على دينيبرو الاوكراني بثلاثة اهداف لهدفين .

16 - نهائي دوري أبطال اوربا 2015 و فوز برشلونة باللقب بعد الفوز على يوفنتوس الايطالي بثلاثة اهداف لهدف .

17 - نهائي الدوري الاوربي 2016 و فوز أشبيلية على ليفربول بثلاثة اهداف لهدف .

18 - نهائي دوري أبطال اوربا 2016 وفوز ريال مدريد باللقب بركلات الترجيح على اتلتيكو مدريد .

19 - نهائي دوري أبطال اوربا 2017 وفوز ريال مدريد على يوفنتوس الايطالي بأربعة اهداف لهدف .

20 - نهائي الدوري الاوربي 2018 وفوز اتلتيكو مدريد على مارسيليا بثلاثة اهداف لهدف .

21 - نهائي دوري أبطال اوربا 2018 وفوز ريال مدريد على ليفربول الانجليزي بثلاثة اهداف لهدف .

22 - نهائي الدوري الاوربي 2020 و فوز أشبيلية على انترميلان الايطالي بثلاثة اهداف لهدفين .

23 - نهائي الدوري الاوربي 2021 وفوز فياريال باللقب بعد الفوز على مانشيستر يونايتد بركلات الترجيح .

24 - نهائي دوري الابطال 2022 وفوز ريال مدريد باللقب بعد الفوز على ليفربول بهدف مقابل لاشىء .

25 - نهائي الدوري الاوربي 2023 وفوز أشبيلية على روما بركلات الترجيح .

26 - نهائي دوري أبطال اوربا 2024 وفوز ريال مدريد على بروسيا دورتموند الالماني بهدفين مقابل لاشىء .