جهاد جريشة ينتقد الحكم الإسباني: ليست ركلة جزاء

ياسر رشاد - القاهرة - علق الحكم الدولي السابق جهاد جريشة على قرار الحكم الإسباني، حكم مباراة الأهلي وبيراميدز التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز .

وكان الأهلي سجل الهدف الثاني أمام بيراميدز عبر ركلة جزاء نجح في تنفيذها الفلسطيني وسام أبوعلي لتصبح النتيجة 2-2.

قال جهاد جريشة في تصريحات صحفية: ركلة جزاء الأهلي قرار غير صحيح من الحكم الإسباني، قدم حسين الشحات هي من ذهبت للاعب محمد حمدي.

وكان الأهلي سجل الهدف الأول عبر وسام أبوعلي قبل أن يرد بيراميدز بهدف التعادل عبر لاعبه الكونغولي ماييلي قبل أن يضيف أحمد سامي هدف التقدم للفريق السماوي، ثم سجل الأهلي هدف التعادل عبر وسام أبوعلي.