شهد سعيد: “جنة عليوة دمرت كرامتي ومستقبلي”

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت شهد سعيد، لاعبة المنتخب المصري للدراجات، أن زميلتها جنة عليوة دمرت مستقبلها وكرامتها، بعد الواقعة الشهيرة خلال بطولة الجمهورية.



وقررت وزارة الشباب والرياضة عدم مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس، وذلك بسبب سوء سلوكها، وتوقيع الإيقاف لمدة عام وغرامة مالية عليها بسبب واقعة تعمد إصابة زميلتها جنة عليوة خلال منافسات بطولة الجمهورية بالسويس في شهر أبريل الماضي.

وتحدثت شهد سعيد في تصريحات تلفزيونية، حيث قالت: "عندي 19 سنة وألعب منذ 3 سنوات، ولم يكن هناك أي شيء عني، لماذا بعد حدوث موقف صغير تدمر مستقبلي وتدمر كرامتي، هي دمرت نفسيتي، وأسقطت كرامتي في الأرض".

وتابعت: "أنا أتمنى أن أحصد ميدالية في الأولمبياد، لكنها دمرت نفسيتي".

وأردفت: "جنة قفلتني من اللعبة، وأفكر أن أعتزل، كان من الممكن أن أقدم شيئًا جيدًا لمصر، كنت أتمنى أنه عندما يسأل عني أحد يكون خير ما يسمعه".

وأضافت: "الأزمة والمشكلة بالنسبة لي إن الناس لا يعرفون ماذا يعني سباق الدراجات، جنة قالت إن الحكام كتبت في تقريرها أنني متعمدة إصابتها، أين هذه التقارير؟".

وأتمت تصريحاتها: "بالتأكيد لست أنا فقط التي تدمرت نفسيتي، أنا معي اثنين من زملائي تأهلا معي للأولمبياد ونفسيتهما دُمرت من أجلي".

