مدرب بيراميدز يكشف سر تفوق الاهلي على فريقه

عبر كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، عن فخره بأداء لاعبيه رغم الخسارة أمام الاهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة.

وأوضح يورتشيتش في المؤتمر الصحفي أن فريقه قدم مباراة جيدة وفرض سيطرته على فترات من اللعب.

وأرجع يورتشيتش الخسارة إلى خبرة لاعبي الأهلي في مثل هذه المباريات الكبيرة، مؤكدا أن فريقه سيعوض ذلك في المباريات القادمة.

اقرأ ايضًا..الغندور بعد فوز الاهلي على بيراميدز: “الشحات ياخد أوسكار”

أشاد يورتشيتش بأداء لاعبيه، خاصة محمد الشيبي الذي اعتبره من أفضل لاعبي الفريق. وشدد على أنه يهتم بالعوامل الفنية والنفسية للاعبين بشكل دائم.

أكد يورتشيتش ثقته في قدرة فريقه على التعويض في المباريات القادمة، خاصة مع اقتراب موعد المباراة الثانية ضد الاهلي بعد 10 أيام. كما أعرب عن ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم أداء مميز في مباريات الدوري القادمة.

وفاز الاهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات مؤجلات الجولة الرابعة عشر من الدوري على ملعب استاد القاهرة.

وافتتح وسام أبوعلي مهاجم الاهلي الأهداف في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء.

وتعادل بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 25 بعد انفراده بمصطفى شوبير حارس المارد الأحمر.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد سامي هدف بيراميدز الثاني من كرة رأسية في الدقيقة 50.

وتمكن وسام أبوعلي من تسجيل التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 58 بينما أحرز محمد مجدي أفشة هدف الفوز في الدقيقة 85 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع الاهلي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري بينما بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة.