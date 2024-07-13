الخلود السعودي يعلن أخر تطورات مفاوضات ضم ثنائي الاهلي

كشف رئيس نادي الخلود السعودي، محمد الخليفة، عن وجود مفاوضات مع النادي الاهلي لضم ثنائي فريق الكرة بالقلعة الحمراء.

وأوضح رئيس نادي الخلود، في تصريحات تليفزيونية بأنهم يتفاوضون مع أكثر من لافي في الدوري المصري من بينهم محمود كهربا.

وقال الخليفة: “نحن نادي حديث العهد في كرة القدم ونسعى لتعزيز صفوفنا بلاعبين مميزين من الدوري المصري”.

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وأشارت بأنهم قريبيون من ضم ديانج، لكن سيتم الإعلان عن الصفقة بمجرد حسم الأمور رسميًا.

وانضم فريق الخلود إلى فريقي القادسية والعروبة وحسم صعوده إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

واحتل فريق الخلود المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي برصيد 64 نقطة، خلف القادسية الذي توج باللقب برصيد 73 نقطة.

وفي سياق أخر فاز الاهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات مؤجلات الجولة الرابعة عشر من الدوري على ملعب استاد القاهرة.

رفع الاهلي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري بينما بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة.