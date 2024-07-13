ألفاريز يفاجئ مانشستر سيتي بطلب صادم بشأن مستقبله

فاجأ الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إدارة ناديه، بطلب صادم بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وارتبط جوليان ألفاريز بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحظى ألفاريز باهتمام عدة أندية أبرزها باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد وتشيلسي.

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وأوضحت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، نقلًا عن البرنامج “elchiringuitotv” الإسباني، أن جوليان ألفاريز أكد عدم رغبته في تجديد عقده مع مانشستر سيتي، حيث أبلغ مسئولي النادي في نهاية الموسم الماضي، برفضه مسألة التوقيع على عقد جديد.

وشدد على أن مانشستر سيتي كان ينوي منح ألفاريز شروطًا محسنة على عقده الحالي، مع تمديد لمدة عام واحد، مما يعني انتهاء عقده في 2028.

وأشارت إلى أن الأمر لم يقتصر على هذا فقط، بل طلب ألفاريز من مانشستر سيتي تحديد سعر منطقي لأي نادِ يرغب في الحصول على خدماته.