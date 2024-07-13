كولر يشيد بتطور استاد القاهرة ويعلق على التحكيم في مباراة الاهلي وبيراميدز

أشاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بالتطور في أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

والتقى الاهلي نظيره بيراميدز، في الجولة الرابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء الجمعة، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وحقق الاهلي الفوز أمام نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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وأكد كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أنه يرى التغيير الواضح في أرضية استاد القاهرة، ووجه الشكر للمسئولين عن الملعب على عملهم خلال الأيام الماضية بعد أن انتقد الأرضية.

وأشار إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة من أجل تحسين الأداء، استطاعوا أن يظهروا شخصية كبيرة وقدموا أقصى جهد، وبعد الهدف الثاني الذي تلقوه نجحوا في العودة مرة أخرى.

وشدد على أن لم يكن متعصبًا خلال اللقاء، مؤكدًا أنه من أهدى اللقاءات التي مرت عليه بخلاف لقطة أو إثنين، وأن أن التحكيم لم يؤثر على نتيجة اللقاء.

وأضاف مدرب الاهلي: ” قدرنا هو التعامل مع الإصابات والمباريات ولكن لدينا قائمة كبيرة نستطيع الاعتماد عليها كل اللاعبين نحاول تحعيزهم حتى نستطيع إكمال الموسم”.

واختتم:”لمدة شهرين نخوض لقاء كل 3 أيام، وهو ما أراه لأول مرة في حياتي ولكن هذا شيء صعب جدًا على عكس المنافس الذي لا يعاني من هذا الأمر ولديهم الفرصة من أجل الراحة”.