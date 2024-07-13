رد فعل الزمالك بعد إعلان إقامة السوبر الأفريقي ضد الاهلي في السعودية

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن رد فعل نادي الزمالك بعد إعلان إقامة السوبر الإفريقي أمام الاهلي في المملكة العربية السعودية.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” الزمالك يعقد اجتماع لحسم قراره بخوض السوبر من عدمه أمام الأهلي في السعودية”.

وكان الزمالك قد أكد رفضه لفكرة إقامة مباراة الدور الأول من الدوري المصري الممتاز أمام الاهلي على الأراضي السعودية.

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المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية كان قد أعلن بالتعاون مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الدكتور باتريس موتسيبي، أنه تم الإتفاق على إقامة السوبر الإفريقي في السعودية ضمن موسم الرياض.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر المقبل في السعودية، والتي سوف تذاع عبر قنوات بي إن سبورت القطرية وإم بي سي مصر.