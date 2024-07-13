"بعد فوز الأهلي على بيراميدز".. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 60 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 24 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما توقف رصيد فريق بيراميدز عند النقطة رقم 68 في المركز الأول بجدول الترتيب.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- بيراميدز.. 28 مباراة.. 68 نقطة.

2- الأهلي.. 24 مباراة.. 60 نقطة.

3- المصري.. 29 مباراة.. 51 نقطة.

4- فيوتشر.. 29 نقطة.. 47 نقطة.

5- الزمالك.. 25 مباراة.. 44 نقطة.

6- سموحة.. 28 مباراة.. 42 نقطة.

7- إنبي.. 29 مباراة.. 42 نقطة.

8- زد.. 27 مباراة.. 41 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا.. 29 مباراة.. 41 نقطة.

10- الاتحاد السكندري.. 30 مباراة.. 38 نقطة.

11- طلائع الجيش.. 30 مباراة.. 35 نقطة.

12- البنك الأهلي.. 29 مباراة.. 33 نقطة.

13- الجونة.. 30 مباراة.. 32 نقطة.

14- الإسماعيلي.. 30 مباراة.. 31 نقطة.

15- فاركو.. 30 مباراة.. 29 نقطة.

16- بلدية المحلة.. 29 مباراة.. 23 نقطة.

17- المقاولون العرب.. 28 مباراة.. 20 نقطة.

18- الداخلية.. 30 مباراة.. 19 نقطة.

أقرأ أيضاً:

"أول مرة أشوفهم وحشين كده".. ميدو ينتقد لاعبي خط وسط بيراميدز

"أخته ووالدته".. كيف تؤازر عائلة وسام أبو علي في مباريات الأهلي؟ (صور)

القاضية الثانية وأحمد رفعت... أبرز أحداث مباراة الأهلي ضد بيراميدز (تغطية بالصور والفيديوهات)