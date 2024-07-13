كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على بيراميدز؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الأهلي فوزًا مهماً على نظيره بيراميدز في مسيرته بالموسم الجاري من الدوري 2023/2024 حين فاز عليه في وقت سابق من اليوم بنتيجة 3-2.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء والأهداف التي سُجلت واللقطة الجدلية التي تم احتساب بها ركلة جزاء للأهلي.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مباراة الأهلي وبيراميدز بمطالعة الألبوم أعلاه:

اقرأ أيضًا:

تركي آل الشيخ يُعلن استضافة السعودية لكأس السوبر الإفريقي.. ونقله عبر قناتين

القاضية الثانية وأحمد رفعت... أبرز أحداث مباراة الأهلي ضد بيراميدز (تغطية بالصور والفيديوهات)

أول صور من حفل زفاف نور الشربيني وطبيب الأسنان عمرو الحلو