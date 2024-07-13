إبراهيم فايق يعلن مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "الكورة مع فايق" المنقول عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، أن نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، سيقام في السعودية يوم 27 سبتمبر المقبل.

وأوضح إبراهيم فايق، أن المباراة سيتم نقلها ببث مشترك بين "بي إن سبورتس" و"إم بي سي مصر"، للمرة الأولى.

وأشار فايق، أن الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة، سيضم العديد من نجوم كرة القدم في العالم، بالإضافة إلى وجود شبكة مراسلين.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الزمالك في المباراة لكونه بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي.

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