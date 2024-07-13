رضا سليم يستبدل قميصه مع لاعب بيراميدز (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تبادل النجم المغربي رضا سليم لاعب النادي الأهلي القميص الخاص به، مع لاعب فريق بيراميدز محمد الشيبي عقب نهاية المباراة.

والتقطت عدسات الكاميرات، رضا سليم نجم النادي الأهلي، وهو يقف أمام غرفة ملابس بيراميدز وقام بمنح قميصه لمحمد الشيبي، قبل أن يمنحه الأخير القميص الخاص به.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 60 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 24 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما توقف رصيد فريق بيراميدز عند النقطة رقم 68 في المركز الأول بجدول الترتيب.

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