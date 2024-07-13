كولر يعترض على تلاحم المباريات ويعلق على حكم لقاء بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، عن فوز الأهلي على بيراميدز 3-2 بعد التأخر بهدف في نتيجة المباراة.

وقال كولر: "انتقدت استاد القاهرة المباراة الماضية، لكن اليوم واضح العمل والتحسن في أرضية الملعب، وأشكر جميع من عمل على تحسينه خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل جيد أول 20 دقيقة، واستقبلنا الهدف الأول عن طريق خطأ، وكاد أن نخسر اللقاء".

وواصل: "تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين من أجل تحسين الأداء واللاعبين أظهروا شخصية كبيرة، وجميع اللاعبين قدموا كل ما لديهم في الشوط الثاني، ونجح الفريق في العودة حتى بعد تلقي الهدف الثاني".

وأكد: "لم أكن عصبيا خلال اللقاء وكان من أهدي مبارياتي، والتحكيم لم يؤثر على نتيجة المباراة".

وبالحديث عن الإصابات وتلاحم المباريات، قال: "جزء من قدرنا التعامل مع الإصابات والمباريات، ولكن لدينا قائمة كبيرة نستطيع الاعتماد عليها، وكل اللاعبين نحاول تحفيزهم حتى نستطيع إكمال الموسم".

وشدد: "نخوض مباراة كل 3 أيام، لمدة شهرين، وهذا ما أراه للمرة الأولى في حياتي، عكس المنافس الذي لا يعاني من هذا المشكلة ولديهم الفرصة للراحة".

وبسؤاله عن متى نرى الأهلي يلعب كرة إسبانية؟، رد ساخرا: "أولا إسبانيا لم تحصد لقب أوروبا حتى الآن".

واختتم: "أعتقد أن الأهلي أكثر فريق يلعب كرة على الأرض في أفريقيا، ولابد أن يكون لديك تنوع على حسب المنافس وطريقة لعبه، ولدينا رغبة في اللعب أكثر على الأرض ولكني أحاول أن أجعل الفريق يلعب في كل الأنماط من أجل مجاراة المنافس، وهناك مباريات يكون لدينا استحواذ كبير على الكرة لذلك نعطى اللاعبين فرصة للتنوع وهذا ما تفعله إسبانيا".

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