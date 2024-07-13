بخصوص المنتخب.. قرار عاجل من ديانج بعد فوز الأهلي على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر لاعب النادي الأهلي والمنتخب المالي، أليو ديانج، قرارا عاجلا بالانسحاب من المنتخب الوطني خلال الفترة الجارية هو وجميع اللاعبين.

وجاء ذلك القرار مساندة لقائد المنتخب المالي، هماري تراوري، الذي تم إيقافه من قبل الاتحاد المالي لكرة القدم.

وجاء نص منشور ديانج كالتالي: "بعد القرار رقم 051 للاتحاد المالي لكرة القدم، المتعلق بالإيقاف الاحترازي لقائد المنتخب الوطني، هماري تراوري، نعلن نحن، مجموعة لاعبي المنتخب الوطني، أن جميع القرارات السابقة تم اتخاذها من قبل جميع اللاعبين وليس بشخص هماري تراوري".

وأتم: "في ضوء هذا التوضيح، نبلغ الاتحاد أننا، اللاعبين، منسحبين من المنتخب الوطني لحين رفع الإيقاف عنه".

ومنذ قليل شارك أليو ديانج في فوز النادي الأهلي على نظيره بيراميدز، في اللقاء المؤجل من الجولة 14 بالدوري المصري الممتاز.

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