لفتة إنسانية من لاعبي الأهلي تجاه الراحل أحمد رفعت قبل الفوز بيراميدز (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر لاعبو فريق الأهلي في لفتة طيبة تجاه لاعب المنتخب ومودرن سبورت أحمد رفعت قبل الفوز أمام بيراميدز.

وتجمع لاعبو الأهلي سويًا في حين توسطهم محمد مجدي "أفشة" بقميص عليه صورة اللاعب الراحل وجملة وداعية له.

وفاز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين على نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في مؤجلة من الجولة 14 من الدوري.

وكان أحمد رفعت قد تُوفيّ صباح يوم السبت الماضي 6 يوليو.

اقرأ أيضًا:

"شقيقتها قامت بسبي".. شهد سعيد تتحدث عن حقيقة تعمدها إصابة جنة عليوة (صور)

"بعد الفوز على بيراميدز".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري المصري

القاضية الثانية وأحمد رفعت... أبرز أحداث مباراة الأهلي ضد بيراميدز (تغطية بالصور والفيديوهات)